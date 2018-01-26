Политика

18:32 26.01.2018

Президент ЕБРР призывает власти Украины продолжить наступление на кулуарные договоренности

Президент ЕБРР призывает власти Украины продолжить наступление на кулуарные договоренности

Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти призывает власти Украины продолжить усилия в борьбе с "подковерными" договоренностями.

"Борьба с кулуарными договоренностями должна быть продолжена. Вы уже для этого продемонстрировали смелость, мы вас поддержим в дальнейших действиях", - сказал он во время панельной дискуссии с президентом Петром Порошенком в "Украинском доме" в Давосе в пятницу.

Президент ЕБРР, в частности, отметил необходимость дальнейшего совершенствования системы государственного управления.

"Прогресс достигнут, но коррупция по-прежнему является препятствием для прямых иностранных инвестиций", - сказал С.Чакрабарти.

По его словам, важный вклад в этом направлении может оказать усиление институтов по борьбе с коррупцией.

"Особенно важно создать Антикоррупционный суд, соответствующий международным стандартам, которых украинцы так стремились достичь", - сказал президент ЕБРР.

С.Чакрабарти напомнил, что за время своего присутствия в Украине – 25 лет – ЕБРР инвестировал в страну в общей сложности EUR12 млрд, в том числе за последние четыре года - около EUR3,5 млрд.

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