Порошенко в Давосе заявляет о работе над изменениями в законопроекте об антикоррупционном суде совместно с международными партнерами

В настоящее время при участии международных партнеров Украины идет работа по внесению изменений в президентский проект закона о Высшем антикоррупицонном суде, заявляет глава Украинского государства Петр Порошенко.

"Мы продолжим сотрудничество с МВФ. Хочу поблагодарить (первого замдиректора-распорядителя МВФ – ИФ) Дэвида Липтона и (директора-распорядителя МВФ – ИФ) Кристин Лагард, вчера мы провели очень важную встречу и установили четкую дату: что и когда нужно сделать. В том числе и прогресс в создании Антикоррупционного суда. Я уже подал соответствующую инициативу в парламент, и мы ускорим процесс, который должен подготовить законопроект ко второму чтению", - сказал П.Порошенко, выступая на "Украинском завтраке" в швейцарском Давосе в четверг утром.

Как сообщалось, Верховная Рада на заседании 21 декабря отозвала законопроект №6011 об Антикоррупционном суде авторства ряда парламентариев. Этот законопроект был зарегистрирован группой народных депутатов в феврале 2017 года и внесен парламентом в повестку дня сессии. Позже Верховная Рада неоднократно пыталась снять с его рассмотрения, чтобы открыть путь для регистрации новой инициативы, однако депутаты каждый раз не предоставляли необходимое количество голосов.

В тот же день ряд экспертов презентовали П.Порошенко законопроект "О Высшем антикоррупционном суде", который учитывает рекомендации специалистов ОБСЕ и выводы Венецианской комиссии. 22 декабря 2017 года он был зарегистрирован в Верховной Раде, как внесенный П.Порошенко и определенный как неотложный, но с тех пор он так и не был внесен в повестку дня.

В январе 2018 года представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявила, что законопроект об Антикоррупционном суде претерпит изменения после первого чтения в Верховной Раде, в нем будут учтены рекомендации Венецианской комиссии и Международного валютного фонда (МВФ) и, по оптимистичным прогнозам, суд сможет начать работу через полгода.

В МВФ заявили, что ожидают коррекции законопроекта об Антикоррупционном суде во время его подготовки ко второму чтению и закона о пенсионной реформе. В Фонде отметили, что создание Антикоррупционного суда является одним из ключевых требований программы сотрудничества между Украиной и МВФ.

Глава Стратегической группой советников по поддержке реформ в Украине Иван Миклош заявил, что Украина не сможет выплатить свои долговые обязательства без сотрудничества с МВФ.