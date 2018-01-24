Политика

19:02 24.01.2018

Дуня Миятович стала новым комиссаром Совета Европы по правам человека

Дуня Миятович стала новым комиссаром Совета Европы по правам человека

Новым комиссаром Совета Европы по правам человека стала Дуня Миятович (Dunja Mijatović), сообщил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

"Дуня Миятович - новый комиссар Совета Европы по правам человека. Желаю успеха в должности", - написал Д.Кулеба на своей странице в микроблоге Твиттер в среду.

"Ожидаю от нее принципиальной и активной работы по защите прав человека в оккупированных Крыму и на Донбассе, освобождения наших политзаключенных в России", - добавил он.

Д.Миятович боснийская правозащитница, специалист по масс-медийному праву, с 2010 года была Представителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. Она окончила университет в Сараево в 1987 году, продолжила образование в Болонском университете и Лондонской школе экономики и политических наук. Завершила учёбу в 2002 году защитой магистерской диссертации «Интернет и свобода слова» (англ. The Internet and Freedom of Expression). Родными языками Дуни Миятович являются боснийский, сербский и хорватский. Она также свободно владеет английским и немецким языками. В настоящее время совершенствует свои знания по французскому и русскому языкам.

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