Странам ЕС нужно работать над единой внешней политикой, если они хотят быть заметными на мировой арене - Меркель

Страны ЕС не смогут играть видную роль на мировой арене, если они не пойдут на выработку общей внешней политики, заявила в среду канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Если страны ЕС не смогут вместе отправлять ясные сигналы таким большим странам, как Китай, Индия, США, и если наша внешняя политика по-прежнему будет определяться на национальном уровне (а не на общеевропейском - ИФ), то мы не будем "игроками" на мировой арене", - сказала А.Меркель в ходе выступления на форуме в Давосе.

По ее словам, в вопросе формирования единой европейской внешней политики "еще предстоит проделать много работы",