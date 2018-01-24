Политика

17:35 24.01.2018

Странам ЕС нужно работать над единой внешней политикой, если они хотят быть заметными на мировой арене - Меркель

Странам ЕС нужно работать над единой внешней политикой, если они хотят быть заметными на мировой арене - Меркель

Страны ЕС не смогут играть видную роль на мировой арене, если они не пойдут на выработку общей внешней политики, заявила в среду канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Если страны ЕС не смогут вместе отправлять ясные сигналы таким большим странам, как Китай, Индия, США, и если наша внешняя политика по-прежнему будет определяться на национальном уровне (а не на общеевропейском - ИФ), то мы не будем "игроками" на мировой арене", - сказала А.Меркель в ходе выступления на форуме в Давосе.

По ее словам, в вопросе формирования единой европейской внешней политики "еще предстоит проделать много работы",

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Интерфакс-Украина
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