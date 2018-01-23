В НАТО приветствуют одобрение СНБО законопроекта о нацбезопасности

В НАТО приветствуют одобрение Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) проекта закона "О национальной безопасности Украины" и ждут скорейшего его принятия в парламенте, заявляет директор Офиса связи НАТО в Украине Александр Винников.

"Что касается закона о нацбезопасности, то мы считаем, что это основополагающая составляющая, которая должна обеспечить создание законодательной базы для проведения мероприятий по всем направлениям оборонной реформы. В этом контексте я могу лишь приветствовать принятие законопроекта о нацбезопасности (одобрение на заседании СНБО – ИФ) 17 января", - сказал А.Винников в ходе заседания Комитета реформ во вторник в Минобороны Украины во вторник.

Он добавил, что в Альянсе "с нетерпением ждут принятие этого законопроекта Верховной Раде Украины в ближайшее время".

"Наши коллеги и специалисты готовы совместной работе по данному документу и по ряду подзаконных актов, которые должны обеспечить реализацию данного важного закона", - подчеркнул директор Офиса связи НАТО в Украине.

По его словам, работа, которая велась на протяжении 18-ти месяцев совместно с иностранными советниками и специалистами, "не прошла зря". "Предложения были максимально учтены. Не исключено, что положения законопроекта далеки от идеала, но тот проект, который мы видели в декабре, максимально отображает принципы и стандарты евроатлантического содружества, закладывает принципы демократического гражданского контроля и обеспечивает должные основания для дальнейшей реализации оборонной реформы", - отметил А.Винников.

Как сообщалось, одобренный 17 января законопроект должен стать основой для разработки и обновления законодательства в сфере национальной безопасности и обороны. Министр обороны Украины Степан Полторак удовлетворен проектом закона и отмечает, что тот учитывает все предложения украинского оборонного ведомства.

По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, закон "О национальной безопасности Украины" должен обобщить и привести к единому знаменателю все уже осуществленные и запланированные реформы сектора безопасности и обороны страны, объединить не только базовые основы национальной безопасности, но и вопросы демократического гражданского контроля и основы планирования в этих сферах. "Скорейшее принятие этого законопроекта должно стать важным элементом в сфере защиты украинской государственности и противодействия российской агрессии", - подчеркнул он.