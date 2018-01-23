Политика

18:39 23.01.2018

Порошенко уверен, что Рада приступит к законопроекту об Антикоррупционном суде в феврале

Порошенко уверен, что Рада приступит к законопроекту об Антикоррупционном суде в феврале

 Президент Украины Петр Порошенко сожалеет, что Верховная Рада не включила в повестку дня предыдущей сессии законопроект о создании Антикоррупционного суда, и ожидает от парламента рассмотрения этого вопроса в начале работы следующей сессии.

"Очень жаль, что не удалось включить повестку дня вопрос Антикоррупционного суда, но не сомневаюсь, что в начале работы следующей сессии парламента этот вопрос будет решен", - сказал П.Порошенко на встрече с председателем Верховной Рады Андреем Парубием, сообщает пресс-служба главы государства во вторник.

В то же время президент выразил признательность парламенту за принятие ряда важных законов и законодательное обеспечение проведения некоторых реформ, в частности, судебной, медицинской и пенсионной.

Говоря о принятом на минувшей неделе законе "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях", глава государства подчеркнул: "Это закон, который четко определяет системность действий государственной власти Украины относительно возвращения Донбасса, Крыма в условиях оккупации этих территорий российским агрессором".

Кроме того, президент отметил, что несмотря на бурные политические дискуссии, парламенту удалось самоорганизоваться и найти голоса для принятия этого важного решения, что свидетельствует о чрезвычайно высоком потенциале Верховной Рады.

На предыдущей пленарной неделе Верховной Раде не удалось включить в повестку дня сессии законопроекты о Высшем антикоррупционном суде (№7440 и альтернативные).

Первая пленарная неделя восьмой сессия Верховной Рады VIII созыва состоится 6-9 февраля.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Украина продолжает курс евроинтеграции и реформирование сектора безопасности по стандартам НАТО - Порошенко в беседе со Столтенбергом

Встреча Порошенко и Волкера запланирована на вечер вторника

Порошенко подписал представление на назначение новых членов ЦИК

Тимошенко и Порошенко лидируют в президентском рейтинге – соцопрос

Порошенко заявил, что подпишет принятый Радой закон по Донбассу

Порошенко не проводил ни одной встречи с Путиным после заключения минских соглашений

Порошенко: Удерживаемый украинскими военными фронт – это рубеж между демократией и диктатурой

Вопрос Абхазии и Южной Осетии может быть приобщен к мотивам усовершенствования европейских санкций против РФ

Порошенко и Юнкер договорились продолжить диалог в Давосе на Всемирном экономическом форуме

Саакашвили не исключает, что во вторник его могут выслать из Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Волкер и Черныш обсудили варианты сотрудничества Украины и США с международными организациями для помощи населению оккупированной территории

Климкин встретился с Тиллерсоном в Париже

Заявления об автономии для нацменьшинств содержат скрытые территориальные претензии и призывы к федерализму

В НАТО приветствуют одобрение СНБО законопроекта о нацбезопасности

В НАТО приветствуют одобрение  законопроекта о нацбезопасности Украины

Полторак: Законопроект о нацбезопасности учитывает все предложения Минобороны

Нардепы инициируют отмену уголовной ответственности украинских чиновников за незаконное обогащение

Спецпроверка кандидатов в ЦИК займет две недели, Рада может утвердить их в феврале – Парубий

Нардеп Власенко на 2 года назначен представителем ПАСЕ в Венецианской комиссии

"Наш край" требует от Кабмина не повышать цену на газ для населения

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА