Порошенко уверен, что Рада приступит к законопроекту об Антикоррупционном суде в феврале

Президент Украины Петр Порошенко сожалеет, что Верховная Рада не включила в повестку дня предыдущей сессии законопроект о создании Антикоррупционного суда, и ожидает от парламента рассмотрения этого вопроса в начале работы следующей сессии.

"Очень жаль, что не удалось включить повестку дня вопрос Антикоррупционного суда, но не сомневаюсь, что в начале работы следующей сессии парламента этот вопрос будет решен", - сказал П.Порошенко на встрече с председателем Верховной Рады Андреем Парубием, сообщает пресс-служба главы государства во вторник.

В то же время президент выразил признательность парламенту за принятие ряда важных законов и законодательное обеспечение проведения некоторых реформ, в частности, судебной, медицинской и пенсионной.

Говоря о принятом на минувшей неделе законе "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях", глава государства подчеркнул: "Это закон, который четко определяет системность действий государственной власти Украины относительно возвращения Донбасса, Крыма в условиях оккупации этих территорий российским агрессором".

Кроме того, президент отметил, что несмотря на бурные политические дискуссии, парламенту удалось самоорганизоваться и найти голоса для принятия этого важного решения, что свидетельствует о чрезвычайно высоком потенциале Верховной Рады.

На предыдущей пленарной неделе Верховной Раде не удалось включить в повестку дня сессии законопроекты о Высшем антикоррупционном суде (№7440 и альтернативные).

Первая пленарная неделя восьмой сессия Верховной Рады VIII созыва состоится 6-9 февраля.