Ряд политиков в СЕ настроен на возвращение туда РФ, отмечает Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отмечает наличие в Совете Европы политиков, которые возвращение права голоса РФ в Парламентской ассамблее СЕ ставят выше возвращения действий РФ на международной арене в правовое русло.

"Некоторые политики в Совете Европы намного больше времени и сил тратят на то, чтобы повернуть Россию в СЕ, а не на то, чтобы Россия убралась из Крыма и Донбасса. В результате можем получить не Совет Европы, основанный на ценностях, а Совет Европы, основанный на политических интригах. Было бы очень жаль", - написал П.Климкин в своем микроблоге в соцсети Twitter в понедельник.

Как сообщалось, российскую делегацию лишили права голоса в ПАСЕ в 2014 году.

Постоянный представитель Украины при СЕ Дмитрий Кулеба считает, что в случае возвращения РФ в ПАСЕ политика Москвы останется неизменной.

Он также заявил, что Украине и ее партнерам удалось остановить возвращение делегации РФ в ПАСЕ: "Россия остается дома. В 2018 ПАСЕ будет работать без нее. Украина мобилизовала партнеров, и удалось остановить мощную попытку убить институциональный авторитет СЕ ради россиян".