Макрон предположил возможность заключения особого торгового соглашения между Британией и ЕС

Президент Франции Эмманюэль Макрон предположил, что Британия и ЕС могут заключить "особое торговое соглашение" после реализации Brexit, благодаря которому Лондон частично сохранит доступ к европейскому свободному рынку, сообщила телерадиокорпорация BBC в субботу.

"Определенно, у вас будет собственное решение... Но этот особенный путь должен соответствовать нашим коллективным интересам и сохранению единого рынка", - сказал Э.Макрон в интервью британской телерадиокорпорации, выдержки из которого приводятся на ее сайте.

Французский президент отметил, что Британия должна понять, что не сможет получить полный доступ к рынку, если она отказывается отвечать всем условиям Брюсселя, которые включают в себя свободу передвижения людей, товаров и капиталов внутри ЕС, вклад в европейский бюджет и сохранение юрисдикции Европейского суда.

"Когда вы решаете отказаться от этих условий, то получаете неполный доступ... В едином рынке не должно существовать избирательного подхода, поскольку это его разрушает", - сказал он.