Политика

18:30 21.01.2018

Порошенко не проводил ни одной встречи с Путиным после заключения минских соглашений

Порошенко не проводил ни одной встречи с Путиным после заключения минских соглашений

Президент Украины Петр Порошенко не проводил ни одной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным после заключения минских договоренностей об урегулировании ситуации на востоке Украины, заявляют в пресс-службе главы государства.

"Никаких двусторонних встреч президент Украины с президентом России с момента заключения Минских договоренностей не проводил", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе президента Украины в воскресенье.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сделал заявление о контактах глав украинского и российского государств. "Такие встречи имеют место, мы о них не сообщаем", - сказал он в программе "Действующие лица" на телеканале "Россия 1".

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