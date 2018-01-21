Съезд СДПГ проголосовал за переговоры с ХДС/ХСС о коалиционном правительстве

Делегаты съезда Социал-демократической партии Германии (СДПГ) согласились на переговоры с альянсом ХДС/ХСС во главе с действующим канцлером ФРГ Ангелой Меркель о формировании коалиционного правительства, сообщают СМИ.

За переговоры проголосовали 362 делегата из 642, присутствовавших на форуме.

Перед съездом глава социал-демократов Мартин Шульц призвал делегатов проголосовать за начало переговоров с альянсом ХДС/ХСС.

Ранее альянсу А.Меркель не удалось договориться о формировании правительства со свободными демократами и Партией зеленых, поэтому с сентябрьских 2017 года выборов в Бундестаг в Германии работает правительство, сформированное по итогам предыдущих парламентских выборов.