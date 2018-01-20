Климпуш-Цинцадзе: Евроинтеграция-2018 будет малопонятной широкой массе, но не менее важной для будущего страны

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе считает, что 2018 год является самым важным для европейской интеграции Украины.

"Я считаю наступивший год самым важным для европейской интеграции Украины. Непосредственно ощутимые победы уже достигнуты. Вряд ли можно ожидать от ЕС какого-то нового шага, наподобие безвиза, — он просто не предусмотрен европейской политикой. Евроинтеграция 2018 года станет "тихой", она будет малозаметной и малопонятной широкой массе, но не менее важной для будущего страны", - написала И. Климпуш-Цинцадзе в статье для издания "Зеркало недели. Украина".

Среди заданий Украины на текущий год вице-премьер определила утверждение правительственно-парламентской дорожной карты по выполнению Соглашения об ассоциации. "Кроме того, в этом году соответствующие двусторонние органы Ассоциации должны утвердить дорожные карты по адаптации законодательства в таких сферах, как государственные закупки, санитарные и фитосанитарные мероприятия, финансовые, почтовые и курьерские услуги, морские международные перевозки", - добавила она.

Кроме того, по мнению вице-премьера, в 2018 году Украина имеет все шансы активно интегрироваться в цифровой рынок Европейского Союза.

И.Климпуш-Цинцадзе также считает необходимым принять ряд законодательных актов по вопросам внутреннего водного, железнодорожного и автомобильного транспорта и безопасности пассажирских перевозок, а также перевозок опасных грузов.

"Мы должны выполнить домашнюю законодательную работу, чтобы присоединиться к Конвенции ЕС о едином режиме транзита и Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами", - говорится в статье.

Важными задачами на текущей год вице-премьер также считает запуск обновленной системы государственного контроля безопасности пищевых продуктов, принятие законопроектов о маркировании и информации для потребителей и установление требований к упаковке для пищевых продуктов.

Среди прочего, по ее мнению, необходимо совершенствовать законодательство в сфере общественного здоровья, энергоэффективности и экологии.