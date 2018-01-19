Нардеп Фриз заявляет о неотложной необходимости реформирования сержантского корпуса ВСУ по стандартам НАТО

Парламент и правительство должны ускорить принятие решений, необходимых для реформы сержантского корпуса Вооруженных сил Украины, заявляет народный депутат фракции партии "Блок Петра Порошенко", председатель постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз.

"Еще в период "горячей фазы" войны на Донбассе было понятно: подготовка и личные качества командиров подразделений обусловливают качество выполнения заданий, уровень дисциплины, что имело соответствующее влияние на количество потерь в самих подразделениях. В начале 2000-х годов, еще задолго до начала войны, в учебном центре Десна висели плакаты "Сержант - основа Вооруженных Сил". Но в действительности это было лишь лозунгом", - написала И.Фриз на своей странице в соцсети Facebook.

По ее словам, реформа сержантского по стандартам НАТО - это неотложная необходимость, которая позволит создать в войсках боевую основу, которая будет передавать опыт и аккумулировать практические знания управления на уровне отделение-взвод.

"Смысл заключается в том, что если военнослужащий принял решение строить карьеру как офицер, то он будет двигаться по вертикали с получением следующего офицерского звания и увеличением денежного обеспечения, а если будет оставаться в сержантском корпусе, то лишь по горизонтали и получать материальное поощрение от квалификации и выслуги, но сопоставимое с младшими офицерами. Именно поэтому рост денежного обеспечения является ключевым мотивационным фактором движения по сержантской горизонтали в Вооруженных силах. В идеале реформа должна привести к тому, что квалифицирован и опытный сержант, как в армиях НАТО, будет получать денежные выплаты на уровне майора", - рассказала депутат.

"Результатом реформы должно стать повышение качества кадров, предотвращение увольнения опытных кадров сержантского состава и экономия средств, которые тратятся на подготовку нового квалифицированного сержанта в случае увольнения по финансовым причинам. Согласно расчетам, полный курс переобучения сержантов, которые подпадают под риск увольнения (расторжение контракта), стоит в 3,75 раз дороже поднятия денежного обеспечения и, соответственно, их поощрения к продолжению службы", - пояснила И.Фриз.