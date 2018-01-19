Глава Пентагона: Россия и Китай представляют растущую угрозу для США

Министр обороны США Джеймс Мэттис, представляя в пятницу новую стратегию национальной обороны страны, обозначил Россию и Китай как "растущие угрозы", стремящиеся продвигать в мире свои "авторитарные модели".

"Мы стоим перед растущей угрозой со стороны таких отличных друг от друга ревизионистских сил, как Китай и Россия - стран, стремящихся создать мир, соответствующий их авторитарным моделям", - заявил он.

"(Россия и Китай, - "ИФ") стремятся завладеть правом вето над экономическими, дипломатическими и оборонными решениями других стран", - добавил Дж.Мэттис.