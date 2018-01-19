Вопрос Абхазии и Южной Осетии может быть приобщен к мотивам усовершенствования европейских санкций против РФ

Президент Украины Петр Порошенко заявляет о возможности приобщить вопрос оккупированных российскими войсками Абхазии и Южной Осетии к обоснованию продления и усовершенствования санкций против РФ европейской стороной

Как сообщается на официальном сайте главы украинского государства в пятницу, на встрече с главой парламента Грузии Ираклием Кобахидзе в рамках его официального визита в Украину П.Порошенко отметил, что в настоящее время ведется работа по усовершенствованию механизма санкций против РФ и грузинская сторона может к ней приобщиться.

"Это поможет нам привлечь больше внимания и стимулировать Европу продлить санкции против России. Мы можем прибавить грузинскую составляющую за Южную Осетию и Абхазию", - сказал глава украинского государства.

Собеседники подтвердили взаимную поддержку суверенитета и территориальной целостности обеих стран.

П.Порошенко поблагодарил грузинскую сторону за возможность прохождения курса реабилитации украинских военнослужащих, которые получили ранения в зоне АТО, а также членов их семей.

Собеседники также обсудили вопрос общего отмечания 100-летия установления дипломатических отношений между Украинским Государством и Грузинской Демократической Республикой, которое будет отмечаться 4 июля 2018 года.