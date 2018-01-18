Политика

21:15 18.01.2018

Информационные операции РФ в Украине, Молдове, ЕС и США - основание для запрета трансляции российских новостей, считают в БПП

Информационные операции РФ в Украине, Молдове, ЕС и США - основание для запрета трансляции российских новостей, считают в БПП

Народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко", член комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз приветствовала запрет трансляции программ новостей из России в Молдове.

"Соответствующие шаги Украины в этом направлении позволили значительно сбалансировать ситуацию в информационном пространстве. Убеждена, что решение официального Кишинева приведет к значительному улучшению ситуации в информационной сфере в соседнем государстве", - написала нардеп на своей странице в сети Facebook в четверг.

"Заявление Госдумы РФ по этому поводу считаю юридически ничтожными и подтверждающими эффективность ограничительно-изоляционных шагов относительно российской пропаганды и информационных операций", - отметила И.Фриз на своей странице в Facebook в четверг.

Она также обратила внимание на то, что российские СМИ уже давно утратили статус "медиа" и "превратились в пропагандистскую машину, даже превзошла творения Геббельса".

"Информационные операции России на территории Украины, Молдовы, а также стран ЕС и США являются достаточными основаниями для запрета российского вещания и информационной изоляции России для предотвращения деструктивного влияния на другие страны", - отметила И.Фриз.

Ранее спикер парламента Молдовы Андриан Канду, который исполняет обязанности президента вместо смещенного Игоря Додона, подписал закон об изменениях в Кодекс о телевидении и радио, запрещающий трансляцию в республике российских новостных и информационно-аналитических передач. Закон вступит в силу через месяц после опубликования.

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Интерфакс-Украина
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