Политика

17:11 18.01.2018

Киев будет инициировать создание в ТКГ рабочей подгруппы по обсуждению модальностей возвращения Украине контроля над границей с РФ на Донбассе – Олифер

Киев будет инициировать создание в ТКГ рабочей подгруппы по обсуждению модальностей возвращения Украине контроля над границей с РФ на Донбассе – Олифер

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе в Минске будет продвигать создание рабочей подгруппы по обсуждению модальностей возвращения Украине контроля над государственной границей с Российской Федерацией на Донбассе, сообщила пресс-секретарь второго президента Украины, представителя страны в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер.

"Украинская сторона ожидает содержательное обсуждение в рамках Трехсторонней контактной группы модальностей возвращения Украине контроля над границей с РФ в Донецкой и Луганской областях. С этой целью будем продвигать создание соответствующей рабочей подгруппы", - сообщила она на своей странице в соцсети Фейсбук по итогам заседания ТКГ в Минске в четверг.

Д.Олифер также сообщила, что в 2018 году приоритетом украинской стороны в ТКГ остается компонент безопасности Минских соглашений. "Задача №1 - обеспечение всеобъемлющего и устойчивого режима прекращения огня. Украинская сторона и в дальнейшем будет требовать вывода иностранных военных формирований с территории Донбасса и возвращения НВФ ОРДЛО к линии разграничения, установленной меморандумом от 19 сентября 2014 года", - сообщила она.

Также, по ее словам, Киев продолжает настаивать на необходимости обеспечения полного, беспрепятственного и безопасного доступа наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на всю территорию отдельных районов Донецкой и Луганской областей, включая неподконтрольный Украине участок российско-украинской границы.

"Отдельно требуем обеспечения безопасности СММ ОБСЕ с тем, чтобы миссия могла в полной мере выполнять свой мандат и задачи в части постоянного мониторинга и верификации выполнения безопасности аспектов Минских договоренностей", - написала она.

В социально-экономическом блоке основным направлением работы представителей Киева остается возвращение Украине предприятий, которые были незаконно захвачены в ОРДЛО в марте 2017 года и отмены всех актов РФ о признании документов, выданных нелегитимной властью ОРДЛО.

"В рамках соответствующей рабочей подгруппы продолжится работа по возвращению в рамках украинского законодательства долгов за ранее поставленные ресурсы, а также создание и обеспечение деятельности международной группы экспертов для изучения экологической ситуации на неподконтрольной Украины части Донбасса", - проинформировала Д.Олифер.

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