Политика

16:52 18.01.2018

Оппоблок: Законом по Донбассу власть еще раз показала, что не заинтересована в восстановлении мира в стране

Оппоблок: Законом по Донбассу власть еще раз показала, что не заинтересована в восстановлении мира в стране

Принятый Верховной Радой закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" противоречит национальным интересам Украины, заявили в партии "Оппозиционный блок".

"Продавив в парламенте принятие этого закона, "партия войны" отказала гражданам Украины, которые проживают на временно неподконтрольных территориях, в их конституционных правах. Попыткой избежать выполнения Минских соглашений она поставила под удар мирный процесс, подорвала авторитет и репутацию Украины как ответственного внешнеполитического партнера", - сказано в заявлении на сайте партии в четверг.

В Оппоблоке подчеркнули, что сегодняшним голосованием власть еще раз показала, что "не заинтересована в восстановлении мира в стране", и "вся ответственность за дальнейшие последствия и риски полностью лежит на ней".

"Оппозиционный блок" напоминает, что голосовал против этого закона. "Мы убеждены, что любые решения, касающиеся конфликта в Донбассе, должны учитывать, прежде всего, интересы украинских граждан и обеспечивать целостность государства. Укреплять, а не подрывать международные усилия, направленные на политическое урегулирование конфликта", - сказано в заявлении.

В Оппоблоке заявляют, что будут требовать от власти "прекратить предвыборный популизм в вопросах войны и мира".

"Мы настаиваем на необходимости немедленного и полного выполнения Минских соглашений, проведения для этого на государственном уровне необходимых мирных переговоров. Наша цель - восстановить мир в Украине и обеспечить социально-экономическое развитие нашей страны", - сказано в заявлении.

Ранее в этот день Верховная Рада 280 голосами приняла закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях".

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