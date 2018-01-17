Политика

14:58 17.01.2018

Рада не поддержала поправку о разрыве дипотношений с РФ

Рада не поддержала поправку о разрыве дипотношений с РФ

 Верховная Рада Украины в четверг, 18 января продолжит рассмотрение во втором чтении законопроекта об обеспечении государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донбасса (№7163).

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на момент закрытия пленарного заседания в среду народные депутаты рассмотрели 624 поправки из 673 поданных к законопроекту ко второму чтению.

В ходе рассмотрения законопроекта, внефракционный народный депутат Тарас Батенко настоял на том, чтобы поставить на голосование его поправку, которая предлагала обязать Кабинету министров Украины в трехмесячный срок со дня вступления в силу данного закона инициировать разрыв дипломатических отношений со страной-агрессором, которые установлены в соответствии с протоколом об установлении дипломатических отношений между Украиной и Российской Федерацией от 18 февраля 1992 года (Минск) и отозвать дипломатические учреждения с территории Российской Федерации.

Однако такую поправку поддержали лишь 72 народных депутата Украины из 226 минимально необходимы. Иона не была принята парламентом. Профильный комитет данную поправку также отклонил.

"Мы приняли решение не включать в текст законы, которые имеют долгосрочное действие, поэтому эта правка, касающаяся дипломатических отношений, была отклонена", - отметил секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, докладчик по данному законопроекту Иван Винник (фракция "Блок Петра Порошенко").

"Пускай определяется Министерство иностранных дел, учитывая, прежде всего наш национальный интерес", - добавил он.

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