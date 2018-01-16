Политика

20:51 16.01.2018

Порошенко провел новогодние праздники в Киеве, Ивано-Франковске и на Мальдивах

Порошенко провел новогодние праздники в Киеве, Ивано-Франковске и на Мальдивах

Президент Украины Петр Порошенко новый 2018 год встречал дома, несколько дней провел в Ивано-Франковской области и посетил с частной поездкой Мальдивы, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе главы государства.

"Информируем, что Новый 2018 президент встречал дома в семейном кругу. Несколько дней он провел в государственной резиденции Гута на Ивано-Франковщине", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" во вторник в ответ на информационный запрос.

Пресс-служба также проинформировала, что П.Порошенко осуществил частную поездку на Мальдивы "с целью короткого отдыха".

"Эту поездку он оплатил сам с собственного счета задекларированных средств, что будет отражено в его электронной декларации", - отмечается в ответе.

"Решение о том, что информация об этих поездках будет обнародована постфактум, было принято заранее, исходя из соображений безопасности", - подчеркивает пресс-служба.

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