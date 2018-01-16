Политика

20:34 16.01.2018

Порошенко: Все что делает Россия в Украине, направлено на уничтожение Украинского государства

Порошенко: Все что делает Россия в Украине, направлено на уничтожение Украинского государства

Действия России в Украине имеют под собой цель уничтожение Украинского государства, и возвращение в свою сферу влияния, убежден президент Украины Петр Порошенко.

"Все, что сегодня делает Россия в Украине, имеет одну-единственную цель: вернуть нас в свою так называемую "сферу влияния", уничтожить украинское государство как таковое", - сказал П.Порошенко в ходе встречи с главами дипломатических представительств иностранных государств и аккредитованных в Украине международных организаций, во вторник вечером в Киеве.

По его словам, самым действенным предохранителем против возрождения имперских амбиций России является демократическая, успешная и независимая Украина.

П.Порошенко также добавил, что именно украинская армия защищает мир, стабильность и демократию в Европе.

Кроме этого, президент Украины считает очевидной необходимость в жестком отпоре тем, кто нарушает нормы международного права.

"Попытки умиротворения агрессора всегда, без всяких исключений, ведут к росту его аппетитов и, как результат, новой агрессии. Поэтому необходимость жесткого, бескомпромиссного отпора тем, кто грубо нарушает нормы международного права, сегодня очевидна", - резюмировал П.Порошенко.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Порошенко провел новогодние праздники в Киеве, Ивано-Франковске и на Мальдивах

Порошенко призывает оппозицию балансировать градус внутриполитической борьбы с учетом ситуации на востоке Украины

Порошенко назвал "судилищем" приговор крымского суда Балуху и пообещал бороться за освобождение Крыма

Порошенко на этой неделе внесет в Раду представление на новых членов ЦИК

Порошенко считает приоритетными в 2018 законопроекты о приватизации госимущества и о Нацбюро финбезопасности

Порошенко приветствовал старт коалиционных переговоров между ХДС/ХСС и социал-демократами Германии

Порошенко считает приоритетными в 2018 законопроекты о приватизации госимущества и о Нацбюро финбезопасности

Порошенко принял верительные грамоты у послов Нидерландов, Ливана и Судана

Порошенко назвал главными ориентирами в 2018 году "мир и развитие"

Порошенко: Членство Украины в ЕС и вступление в НАТО – перспектива не 2018 года, но это реалистично

ПОСЛЕДНЕЕ

Минобороны Украины и хорватская Galeb d.d. подписали протокол о сотрудничестве

Рада в среду продолжит рассматривать поправки к законопроекту об обеспечении суверенитета на Донбассе

Климкин пригласил главу МИД Чехии посетить Украину

Украина официально обратится к координаторам от ОБСЕ в минских группах, СММ и т.д. из-за препятствования работе Vodafone в зоне АТО – Фриз

Парубий: Рада рассмотрит все правки к законопроекту по Донбассу и в четверг будет голосовать

Бывший главный советник Трампа даст показания по делу о вмешательстве РФ

Новый американский законопроект предполагает санкции в отношении всех, кто будет вмешиваться в выборы в США

Россия использует непризнанное Приднестровье для обхода европейских санкций – Фриз

В Раде создали внефракционное объединение в поддержку "Плана Маршалла для Украины"

Рада продолжит рассмотрение законопроекта по Донбассу на вечернем заседании

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА