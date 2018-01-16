Политика

15:55 16.01.2018

Россия использует непризнанное Приднестровье для обхода европейских санкций – Фриз

Россия использует непризнанное Приднестровье для обхода европейских санкций – Фриз

Поощрение сепаратизма является опасной тенденцией, которая угрожает всей Европе, заявляет народный депутат фракции партии "Блок Петра Порошенко", председатель подкомитета по вопросам безопасности государственных информационных систем комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Ирина Фриз, комментируя сложившуюся в Приднестровье ситуацию.

"Россия использует непризнанное Приднестровье для избежания санкций. Российские товары поступают в ПМР (т.н. "Приднестровская Молдавская Республика", неподконтрольная молдавской власти территория), где получают "приднестровское происхождение" и экспортируются в Европейский Союз. Тирасполь получил доступ к DFTA фактически, как составная часть Молдовы, что должно было бы способствовать реинтеграции с Кишиневом. При этом руководство ПМР продолжает обсуждать планы интеграции с РФ или развития независимого государства", - отмечает И.Фриз.

По ее словам, продолжение политики "пряников" для Тирасполя является ошибочным без применения "жесткого кнута". "В то время, как ПМР предоставляет возможность России пользоваться преимуществами доступа на рынок ЕС, Тирасполь не предпринимает ни одного шага на пути к демилитаризации и выведению российского оккупационного контингента с территории", - отметила парламентарий.

И.Фриз также обратила внимание на то, что "форматы международных миротворческих сил с мандатом ООН неоднократно предлагались Тирасполю, но отбрасывались приднестровским марионеточным руководством и Кремлем".

Парламентарий подчеркивает, что подход к решению проблемы Приднестровья, очевидно, должен быть пересмотрен на международном уровне. "Россия использует мирный договор "Об урегулировании вооруженного конфликта в приднестровском регионе республики Молдова" для замораживания конфликта. Именно замороженные конфликты позволяют Кремлю осуществлять влияние на проевропейские государства постсоветского пространства", - отмечает И.Фриз.

"Поэтому любые заявления Кремля о поддержке территориальной целостности Украины, Грузии, Молдовы являются откровенной ложью. В Кремле надеются, что марионеточные руководства квазигосударственных самопровозглашенных образований станут препятствием для европейского курса стран, сделают из них буферную зону", - поясняет политик.

Она уверена, что именно спекуляции России на мирном урегулировании созданных ею же конфликтов должны стать основанием для того, чтобы изменить такую политику и заставить самопровозглашенные марионеточные республики играть по другим правилам.

"Поощрение сепаратизма - опасная тенденция, которая угрожает всей Европе", - резюмировала И.Фриз.

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