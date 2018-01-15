Депутатскую группу "Воля народа" в Раде не распускают, потому что есть желающие в нее вступить – Парубий

Депутатская группа "Воля народа" в Верховной Раде не распущена, потому что есть парламентарии, желающие войти в ее состав, заявляет председатель парламента Андрей Парубий.

"Не было пленарных заседаний, соответственно не было возможности объявить заявление о вхождении в "Волю народа". Но как мне сообщил руководитель группы, у него есть заявления о вхождении в группу. И на этой неделе это заявление будет обязательно объявлено с трибуны Верховной Рады", - пояснил спикер на брифинге в понедельник в Киеве.

Как сообщалось, 7 ноября народный депутат Владимир Литвин вышел из группы "Воля народа". В ней осталось 18 парламентариев, что является основания для роспуска группы.