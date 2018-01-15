Политика

14:11 15.01.2018

Депутатскую группу "Воля народа" в Раде не распускают, потому что есть желающие в нее вступить – Парубий

Депутатскую группу "Воля народа" в Раде не распускают, потому что есть желающие в нее вступить – Парубий

 Депутатская группа "Воля народа" в Верховной Раде не распущена, потому что есть парламентарии, желающие войти в ее состав, заявляет председатель парламента Андрей Парубий.

"Не было пленарных заседаний, соответственно не было возможности объявить заявление о вхождении в "Волю народа". Но как мне сообщил руководитель группы, у него есть заявления о вхождении в группу. И на этой неделе это заявление будет обязательно объявлено с трибуны Верховной Рады", - пояснил спикер на брифинге в понедельник в Киеве.

Как сообщалось, 7 ноября народный депутат Владимир Литвин вышел из группы "Воля народа". В ней осталось 18 парламентариев, что является основания для роспуска группы.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Луценко в среду отчитается о ходе спецконфискации средств Януковича в комитете Рады

"Нарфронт" и "радикалы" в Раде поддержат законопроект по Донбассу во втором чтении

Парубий предлагает нардепам начать заседание во вторник с законопроекта по Донбассу

Порошенко считает приоритетными в 2018 законопроекты о приватизации госимущества и о Нацбюро финбезопасности

Рада намерена начать пленарную неделю с законопроекта по Донбассу

Глава МИД ФРГ надеется, что Рада не вернется к рассмотрению законопроекта, ограничивающего свободу антикоррупционных органов

Обнародован текст президентского законопроекта о Высшем антикоррупционном суде

ЦИК передала СБУ информпанели, использовавшиеся на выборах в Раду 2012 года

Нардепы в январе вместо двух пленарных недель поработают одну

Порошенко внес в парламент законопроект о допуске подразделений армий других стран в Украину для учений в 2018 году

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕС расценит создание Антикоррупционного суда как конкретный результат борьбы с коррупцией в Украине

Марчук о заявлениях по Будапештскому меморандуму: Лавров обманывает, надеясь, что никто не заглянет в оригинал текста

Усиление санкций ЕС и США против РФ будут способствовать освобождению Донбасса – опрос

Законопроект об Антикоррупционном суде соответствует рекомендациям Венецианской комиссии, заявили в АП

Почти половина украинцев считает, что ради мира Украине следует пойти на некоторые компромиссы

Эрдоган пообещал "пресечь на корню" планы США по созданию "пограничных сил безопасности" в Сирии

Климкин: позиции Киева и Москвы по вопросам освобождения украинских заложников и миротворцам ООН на Донбассе очень далеки

Принятие законопроекта о восстановлении суверенитета на Донбассе несет риски правам и свободам человека – Чаплыга

"Оппоблок" не будет голосовать за законопроекты о Высшем антикоррупционном суде – Бойко

Договор о дружбе и сотрудничестве с РФ нужно не разрывать, а требовать его выполнения - И.Геращенко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА