Политика

13:27 15.01.2018

Климкин: позиции Киева и Москвы по вопросам освобождения украинских заложников и миротворцам ООН на Донбассе очень далеки

Климкин: позиции Киева и Москвы по вопросам освобождения украинских заложников и миротворцам ООН на Донбассе очень далеки

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обсудил с главой МИД Российской Федерации Сергеем Лавровым следующий этап освобождения украинских заложников и политических заключенных, а также формат возможной миротворческой миссии ООН на Донбассе.

"Только что разговаривал с Лавровым об освобождении наших заложников и политических заключенных, а также по формату возможной миротворческой миссии ООН для оккупированного Донбасса. Позиции очень далеки, но должны работать дальше", - написал П.Климкин на своей странице в микроблоге Твиттер в понедельник.

Также он сообщил, что обсудил с российским коллегой работу Совместного центра по контролю и координации разведения сил и средств на линии разграничения на Донбассе (СЦКК), и "не обошел вниманием его итоговую пресс-конференцию".

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