Принятие законопроекта о восстановлении суверенитета на Донбассе несет риски правам и свободам человека – Чаплыга

Законопроект об обеспечении государственного суверенитета Украины на временно оккупированной территории Донбасса (№7163) в случае его принятия создаст риски для прав и свобод человека, считает представитель уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Михаил Чаплыга.

"Сегодня действительно есть угроза, что в том виде, как этот законопроект подготовлен ко второму чтению и может быть утвержден, что действительно будет нести определенные риски правам и свободам человека", - сказал он на пресс-конференции в понедельник в Киеве.

Также М.Чаплыга отметил, что этот законопроект имеет много противоречий Конституции Украины. По его словам, понятие "военное положение", существующее в положениях Конституции Украины, фактически замещается понятием "осуществление мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпор вооруженной российской агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях", что размывает понимание полномочий органов государственной власти и создает риски правам человека.

"Когда вводится военное положение, то есть не только право государства ограничивать, но также и четко прописаны обязанности (в частности, по защите населения – ИФ)", - уточнил М.Чаплыга.

Кроме того, по его словам, дух нынешнего проекта закона не соответствует той идее, которую преследовал президент Украины Петр Порошенко, когда вносил его в парламент.

"Я думаю, что если этот закон будет проголосован в том виде, в котором он есть, то в интересах самого президента будет ветировать его и еще раз обратиться к парламенту с тем проектом закона, который был до первого чтения. Потому что с теми правками, которые вносились для поиска политического компромисса, как мне кажется, он абсолютно не соответствует той идее, которую закладывал президент", - отметил представитель омбудсмена.