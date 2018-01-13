Политика

16:24 13.01.2018

Земан лидирует на выборах президента Чехии

Земан лидирует на выборах президента Чехии

Действующий президент Чехии Милош Земан лидирует на выборах главы государства с 43,31% голосов избирателей, приводит в субботу первые данные чешское радио на основании подсчета 20% голосов.

На втором месте с 24,48% голосов основной конкурент М.Земана - Иржи Драгош.

Президентские выборы в Чехии проходили два дня - в пятницу во вторую половину дня и в субботу в первую. Граждане страны должны были выбрать президента из девяти кандидатов.

По результатам опросов, основными претендентами на пост главы государства являются действующий президент М.Земан и бывший глава Академии наук Чехии И.Драгош.

М.Земан открыто придерживается антимусульманских взглядов, ранее он заявлял о том, что миграционный кризис 2015 года является "организованным вторжением" в Европу, и считает, что мусульмане не смогут интегрироваться в европейские страны. Он также неоднократно высказывался за отмену санкций против России.

И.Драгош выступает за сотрудничество с ЕС и за сохранение санкций против РФ. Он настаивает на том, что Прага должна "играть более активную роль в ЕС" и поддерживает принятие Чехией евро в качестве валюты.

Если ни один из кандидатов не получит абсолютного большинства голосов, то 26-27 января состоится второй тур голосования.

Всеобщие президентские выборы проходят в Чехии во второй раз, до 2013 года главу республики избирали депутаты двух палат парламента. По результатам второго тура выборов 2013 года, президентом Чехии стал М.Земан, набрав 54,8% голосов.

Президент Чехии избирается сроком на пять лет.

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