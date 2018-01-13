Трамп: Иран является главным в мире государством-спонсором терроризма

Президент США Дональд Трамп назвал Иран главной в мире страной, спонсирующей терроризм, и обвинил его правительство в поддержке режима президента Сирии Башара Асада.

"Иранский режим является главным в мире государством-спонсором терроризма. Он позволяет "Хезболле", ХАМАС и многим другим террористам сеять хаос и убивать невинных людей. Он финансировал, вооружил и подготовил более 100 тысяч боевиков для распространения разрушения по всему Ближнему Востоку", - говорится в распространенном заявлении Д.Трампа по Ирану.

Американский лидер заявил, что Иран "поддерживает кровавый режим Башара Асада и помогает ему убивать своих людей".

Кроме того, по словам Д.Трампа "разрушительные ракеты режима угрожают соседним странам и международному судоходству".

"Лидер Ирана и его корпус стражей исламской революции используют массовые аресты и пытки для угнетения и молчания народа Ирана. Правящая элита Ирана позволила своим гражданам голодать, обогащая себя кражей национальных богатств", - заявил президент США.