Политика

12:50 12.01.2018

Украина и Румыния разработают документ об имплементации языковой статьи закона об образовании

Украина и Румыния разработают документ об имплементации языковой статьи закона об образовании

Украина и Румыния договорились разработать совместный документ по имплементации языковой статьи нового украинского закона "Об образовании", сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"Руководители внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы повестки дня украинско-румынских межгосударственных отношений. Стороны достигли договоренности разработать совместный документ по имплементации нового закона Украины "Об образовании", в частности его ст. 7, касающейся использования языков в учебном процессе", - говорится в сообщении пресс-службы МИД в пятницу.

Как сообщалось, министр иностранных дел Украины Павел Климкин и его румынский коллега Теодор Мелешкану (Teodor Viorel Meleșcanu) 11 января провели встречу в Черновцах и дали пресс-конференцию для СМИ.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

МИД Украины прорабатывает вопрос по заявлению Путина о возможном возвращении Украине военной техники, оставшейся в Крыму

В Румынии по-прежнему считают, что языковая статья закона "Об образовании" негативно влияет на права меньшинств в Украине

Глава МИД Германии считает, что поощрить РФ выполнять минские соглашения можно поэтапной отменой ЕС санкций

Главы МИД Украины и Польши договорились встретиться в ближайшее время

Главы МИД Украины и Румынии проведут встречу в Черновцах, а также откроют школу в селе Йорданешты

Новым министром иностранных дел Польши стал профессор Чапутович

Главы МИД Украины и Германии проведут переговоры в Киеве и посетят Донбасс

Председательство Эстонии в Совете ЕС прошло успешно - глава МИД

Решение арбитража по делу Ощадбанка против России за утраченные активы в Крыму ожидается в 2018 г.

Климкин проведет в январе в Черновцах встречу с главой МИД Румынии

ПОСЛЕДНЕЕ

Предложение забрать захваченные корабли из Крыма для Украины унизительно, – Винник

Европарламент обсудит влияние российской пропаганды в странах ЕС

Песков подтвердил, что Путин встречался с Медведчуком

Рада намерена начать пленарную неделю с законопроекта по Донбассу

В ФРГ альянс ХДС/ХСС достиг предварительного консенсуса с социал-демократами о формировании правящей коалиции - газета

Переговоры Меркель с социал-демократами продолжаются второй день, стороны пока не пришли к консенсусу

"Наш край" требует пересмотреть решение Кабмина Украины об урезании соцнормы на электроэнергию почти на четверть

Рассмотрение апелляции на домашний арест Саакашвили вновь перенесли

Сакашвили просит суд обязать Генпрокуратуру предоставить ему материалы экстрадиционной проверки по запросу Грузии

Саакашвили хочет перед проведением новых акций договориться с другими оппозиционерами о координации действий

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА