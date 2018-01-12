Украина и Румыния разработают документ об имплементации языковой статьи закона об образовании

Украина и Румыния договорились разработать совместный документ по имплементации языковой статьи нового украинского закона "Об образовании", сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"Руководители внешнеполитических ведомств обсудили актуальные вопросы повестки дня украинско-румынских межгосударственных отношений. Стороны достигли договоренности разработать совместный документ по имплементации нового закона Украины "Об образовании", в частности его ст. 7, касающейся использования языков в учебном процессе", - говорится в сообщении пресс-службы МИД в пятницу.

Как сообщалось, министр иностранных дел Украины Павел Климкин и его румынский коллега Теодор Мелешкану (Teodor Viorel Meleșcanu) 11 января провели встречу в Черновцах и дали пресс-конференцию для СМИ.