Политика

13:03 12.01.2018

Европарламент обсудит влияние российской пропаганды в странах ЕС

Европарламент обсудит влияние российской пропаганды в странах ЕС

Пленарная сессия Европарламента в Страсбурге обсудит на следующей неделе в среду вопрос о российской пропаганде, сообщила в пятницу на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕП Маржори ван ден Бруке.

"Каждый месяц одна из политических фракций имеет возможность сама выбрать актуальную тему для дебатов. На этот раз это делает фракция EPP (European People's Party, Европейская народная партия - ИФ), которая выбрала тему "Россия и влияние российской пропаганды в странах Европейского союза", - сказала М.ван ден Бруке.

Дебаты, запланированы на 17 января, на вторую половину дня, добавила она.

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