Политика

12:22 07.01.2018

Меркель оптимистично оценивает перспективы переговоров по формированию правительства

Меркель оптимистично оценивает перспективы переговоров по формированию правительства

Канцер Германии Ангела Меркель заявила, что с оптимизмом смотрит на начинающиеся в воскресенье переговоры возглавляемого ей консервативного альянса ХДС/ХСС и Социал-демократической партии (СДПГ) по формированию коалиционного правительства.

"Думаю, этого удастся достичь. Мы будем работать очень быстро и очень интенсивно", - сказала она журналистам перед штаб-квартирой СДПГ.

Канцлер отметила: "Я иду на эти переговоры с оптимизмом. С другой стороны, мне ясно, что нам предстоит огромная работа в последующие несколько дней. Мы к ней готовы и надеемся на хорошие результаты".

Как сообщалось ранее, в воскресенье начинаются предварительные переговоры, которые рассчитаны на пять дней.

А.Меркель не удалось по итогам сентябрьских прошлого года выборов в бундестаг сформировать правительственную коалицию с Партией "зеленых" и Свободной демократической партией. В заявлении, распространенном по итогам состоявшейся в минувшую среду встречи руководства ХДС, ХСС и СДПГ, говорилось, что стороны полны оптимизма в области достижения договоренностей по правительству.

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