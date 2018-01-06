В БПП назвали "манипулятивными" заявления в Польше об "украинских беженцах"

Исполняющая обязанности главы комитета Верховной Рады по вопросам европейской интеграции Мария Ионова (Блок Петра Порошенко) считает "манипулятивными" заявления высокопоставленных чиновников Польши об "украинских беженцах", предлагает усилить межпарламентский диалог для решения проблемных вопросов.

"Беженцами сознательно называют граждан Украины, которые из-за проблем чисто экономического характера, а не политических или других, выехали на заработки в Польшу... Также среди уехавших в соседнюю страну есть отдельный сегмент граждан, которые, будучи этническими поляками, решили воспользоваться предложением польского правительства "о карте поляка" и переехать на ПМЖ в РП. Это их выбор, но количество этих граждан составляет около одной тысячи, не более, и это официальная польская статистика", - написала политик на свой странице в соцсети "Фейсбук".

М.Ионова предположила, что "спекулируя" на теме беженцев, правящая партия "Право и Справедливость" пытается решить собственные проблемы в рамках ЕС: обезопасить Польшу от мигрантов и беженцев из третьих стран, обеспечить защиту от настоящих беженцев из зон конфликтов на Ближнем Востоке, которых она отказывается принимать у себя как страна ЕС.

"Идет откровенная манипуляция общественным сознанием и как результат – обострение взаимоотношений Польши и Украины. Тема "украинских беженцев" выгодна нынешней польской власти для манипуляций, в первую очередь, с институциями ЕС", - убеждена депутат.

М.Ионова также заявила об опасности "активного педалирования" Польшей темы "карты поляка". "Уже сегодня эксперты подчеркивают, что украинцы – собственники "карты поляка" могут требовать от Украины гарантий их автономных прав (как и представители некоторых других нацменьшинств). Поэтому украинские политики с осторожностью относятся к популяризации подобных программ", - отметила она, добавив, что еще большей актуальности набирает дискуссия о недопустимости для Украины двойного гражданства.

Депутат подчеркнула, что украинские политики ценят дружбу между Украиной и Польшей и не позволят её разрушить. "Как парламентарии мы выступаем за усиление межпарламентского диалога с польской стороной ради цивилизованной дискуссии и решения проблемных вопросов через диалог, а не через обвинения и ссоры", - написала она.