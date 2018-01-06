Политика

12:59 06.01.2018

Верховный суд РФ подтвердил, что Навальный не может участвовать в президентских выборах

Верховный суд РФ подтвердил, что Навальный не может участвовать в президентских выборах

Верховный суд России в субботу отказал оппозиционеру Алексею Навальному, который подал жалобу с просьбой отменить решение суда первой инстанции и обязать Центральную избирательную комиссию зарегистрировать инициативную группу, выдвинувшую его кандидатом в президенты.

"Решение суда первой инстанции Верховного суда оставить без изменения, апелляционную жалобу административного истца - без удовлетворения", - огласил судья.

Таким образом, решение о законности отказа ЦИК допустить А.Навального к участию в выборах президента вступило в законную силу.

В ходе заседания представители А.Навального заявили, что отказ зарегистрировать инициативную группу является незаконным поскольку, ЦИК была должна руководствоваться не федеральным законом о выборах президента, а Конституцией РФ.

Кроме того, по их мнению, второй приговор Ленинского суда Кирова (в отношении А.Навального и Петра Офицерова по делу "Кировлеса") не может образовывать судимость и связанные с ней негативные последствия, поскольку решение Верховного суда о пересмотре дела не является исполнением постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о чем есть заключение Комитета Совета министров Европы.

В свою очередь прокурор и представитель ЦИК заявили об отсутствии оснований для отмены первоначального решения.

"Суд при рассмотрении данного спора правильно примерил нормы федерального законодательства", - сказала представитель Генпрокуратуры.

Судебное заседание прошло без участия А.Навального. Как решила апелляционная коллегия, "административный истец был надлежащим образом предупреждён о дате судебного разбирательства и его отсутствие не является препятствием для рассмотрения дела по существу".

Представители А.Навального не возражали против рассмотрения дела в отсутствие своего доверителя.

Верховный суд России 30 декабря 2017 года отказал оппозиционеру в иске о признании незаконным решения Центральной избирательной комиссии об отказе в регистрации инициативной группы, выдвинувшей его в кандидаты на пост президента РФ.

Как ранее сообщили представители А.Навального, если решение не будет отменено, то отказ допустить его к участию в выборах будет обжалован и в Европейском суде по правам человека.

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