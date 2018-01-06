Политика

12:49 06.01.2018

Порошенко: Членство Украины в ЕС и вступление в НАТО – перспектива не 2018 года, но это реалистично

Порошенко: Членство Украины в ЕС и вступление в НАТО – перспектива не 2018 года, но это реалистично

Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает, что членство страны в Европейском Союзе и вступление в НАТО остается стратегической целью Украины, но это перспектива не 2018 года.

"Членство в Евросоюзе, как и вступление в НАТО, безусловно, остаются нашей стратегической целью. Поскольку это перспектива явно не 2018 года, и не наше дело, как сказано в Писании, знать времена и сроки, отмечу лишь, что я твердо убежден в ее реалистичности", - написал глава государства в колонке для специального выпуска изданий "Новое время" и "The Economist Мир", опубликованной в субботу.

Кроме того, как отметил П.Порошенко, Соглашение об ассоциации с ЕС – "дорожная карта дальнейших фундаментальных изменений, которые приблизят Украину к копенгагенским критериям членства в престижном союзе мира".

"Во время саммита Восточного партнерства я очертил контуры дальнейших промежуточных шагов. Это - ассоциация с Шенгенской зоной, присоединение к Таможенному союзу ЕС, Энергетическому союзу ЕС и Единому цифровому рынку. Секторальная интеграция фактически превратит восточные границы страны в границы ЕС еще до того, как мы де-юре присоединимся к ЕС", - убежден президент.

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Интерфакс-Украина
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