Украина остается приоритетным вопросом в сотрудничестве США и России – Тиллерсон

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон в своем первом в 2018 году интервью подчеркнул, что Украина остается ключевым вопросом в дальнейших отношениях США и России, написала представитель Госдепа США Гизер Науэрт в Twitter.

"США и Россия должны иметь более продуктивные отношения. Мы нашли области, в которых мы можем сотрудничать в вопросе Сирии, которые способствовали приближению поражения ИГИЛ в этой стране. Но мы дали четко понять, что ключевым вопросом для нас является Украина. Мы должны достичь прогресса в украинском вопросе", – отметил Р.Тиллерсон в интервью CNN.