Политика

22:00 04.01.2018

В КС Молдовы направлен новый запрос о временном отстранении Додона от должности президента

В КС Молдовы направлен новый запрос о временном отстранении Додона от должности президента

Депутат от правящей в Молдове Демократической партии Сергей Сырбу вновь отправил запрос в Конституционный суд с просьбой о временном отстранении президента страны Игоря Додона от должности.

Как сообщил депутат журналистам, он обосновал свой запрос тем, что президент повторно отказался промульгировать принятый парламентом закон о борьбе с так называемой "российской пропагандой".

В тексте обращения депутат попросил судей рассмотреть обращение в срочном порядке из-за возможного "конституционного блокирования, которое может повлиять на работу законодательного органа".

Депутат сообщил, что Конституционный суд рассмотрит запрос 5 января в 10.30.

Как сообщалось, в четверг утром президент Молдовы повторно отказался промульгировать принятый парламентом закон о борьбе с "российской пропагандой". Он обратился также в Конституционный суд с просьбой рассмотреть конституционность положений законопроекта о запрете российских новостей и информационно-аналитических программ на телевидении и радио.

"На мой взгляд, он противоречит принципам демократии и нарушает основные права человека, гарантированные Конституцией и Европейской конвенцией по правам человека, а именно: право на свободу слова, свободу прессы, свободу мнения и т.д. Вместе с тем данный закон, вопреки положениям Конституции, вводит цензуру, что недопустимо в правовом государстве. Исходя из этих соображений, принял решение обратиться в Конституционный суд по поводу рассмотрения конституционности положений упомянутого закона", - отметил И.Додон.

Парламент Молдавии 7 декабря принял сразу в двух чтениях поправки в кодекс о телевидении и радио, которые предусматривают запрет на ретрансляцию в Молдавии информационных, информационно-аналитических, политических и военных передач из стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении.

И.Додон не промульгировал закон, который получил название как "закон о борьбе с российской пропагандой". На заседании 22 декабря парламент принял закон повторно и направил его на промульгацию президентом.

Согласно законодательству, президент может не промульгировать закон и вернуть его в парламент, но только один раз. Если же парламент проголосует повторно, то глава государства обязан промульгировать закон. Согласно решению Конституционного суда, если президент и после повторного голосования не промульгирует закон, то, после специального обращения в Конституционный суд, соответствующие полномочия президента переходят к председателю парламента, который может подписать указ вместо президента. В соответствии с этой процедурой был назначен новый министр обороны Молдовы Евгений Стурза, кандидатура которого была дважды отклонена президентом.

2 января Конституционный суд временно отстранил президента от должности, чтобы председатель парламента Андриан Канду подписал указы о назначении пяти министров и двух вице-премьер-министров, кандидатуры которых были повторно отклонены президентом.

Если Конституционный суд вновь временно отстранит президента от должности, то председатель парламента Андриан Канду сможет одновременно подписать семь указов о назначении членов правительства, а также указ о промульгации закона "о борьбе с российской пропагандой". Дата выполнения этой процедуры пока не назначена.

Ранее СМИ утверждали, что подписание указов может быть назначено на пятницу.

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