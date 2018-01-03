Политика

20:51 03.01.2018

Глава МИД ФРГ надеется, что Рада не вернется к рассмотрению законопроекта, ограничивающего свободу антикоррупционных органов

Глава МИД ФРГ надеется, что Рада не вернется к рассмотрению законопроекта, ограничивающего свободу антикоррупционных органов

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль полагает, что украинский парламент не вернется к рассмотрению законопроекта, который может ограничить независимость антикоррупционных органов в Украине.

"Работа независимых антикоррупционных учреждений часто неудобна и вызывает в определенной степени конфликты, но мы считаем, что эта работа очень важна и очень хорошо, что был отозван проект закона, который мог бы ограничить деятельность антикоррупционных учреждений. Мы считаем, что так оно и будет, что рассмотрение этого закона не возобновится", - заявил З.Габриэль в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Павлом Климкиным в среду в Киеве.

Глава германского внешнеполитического ведомства отметил важность роста доверия международных инвесторов к ситуации в Украине. "Это доверие возникает как раз благодаря внутренним условиям жизни в Украине, прежде всего продолжительной и постоянной борьбе с коррупцией", - сказал З.Габриэль.

Как сообщалось, 6 декабря руководители фракций БПП и "Народный фронт" Артур Герасимов и Максим Бурбак внесли в Верховную Раду проект закона, который предусматривает наделение парламента полномочиями выражать недоверие и, как следствие, отправлять в отставку руководителей ряда новосозданных антикоррупционных органов.

"Верховная Рада может выразить недоверие директору Государственного бюро расследований, заместителю генерального прокурора - руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры, директору Национального антикоррупционного бюро Украины, члену Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, влечет отставку с должности", - говорится в тексте законопроекта.

По задумке лидеров фракций, вопрос о выражении недоверия руководителям перечисленных органов может быть внесен на рассмотрение Верховной Рады президентом Украины, Кабинетом министров Украины и по предложению не менее трети народных депутатов от конституционного состава парламента. Для выражения недоверия достаточно голосов обычного большинства народных депутатов – 226 голосов "за".

Сейчас закон о НАБУ предусматривает, что полномочия директора Бюро прекращаются в связи с завершением срока полномочий или смертью. Согласно действующей редакции закона о НАБУ, Верховная Рада может уволить директора по итогам аудита деятельности Бюро, в случае прекращения украинского гражданства, получения иностранного, совместительства, несвоевременной подачи декларации, приговора суда. Авторы законодательной инициативы предлагают включить в этот перечень и выражение ему недоверия парламента.

Этот законопроект раскритиковали ряд народных депутатов, общественных организаций и некоторые дипломатические представительства.

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