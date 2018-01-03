Политика

20:27 03.01.2018

Глава МИД ФРГ надеется на определение "реалистичного и приемлемого" мандата миротворческой миссии на Донбассе до выборов в РФ

Глава МИД ФРГ надеется на определение "реалистичного и приемлемого" мандата миротворческой миссии на Донбассе до выборов в РФ

Глава Министерства иностранных дел Германии Зигмар Габриэль надеется, что сторонам удастся согласовать мандат миротворческой миссии ООН на Донбассе до выборов президента России.

"Мне бы хотелось, чтобы обеспечение стабильного перемирия не зависело от выборов в России, и надеюсь, что нам удастся принять реалистичный и приемлемый мандат миссии ООН ещё до выборов в России", - сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Павлом Климкиным в среду в Киеве.

Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Глава МИД ФРГ надеется, что Рада не вернется к рассмотрению законопроекта, ограничивающего свободу антикоррупционных органов

Габриэль надеется на встречу глав МИД стран "нормандской четверки" на Мюнхенской конференции

Миротворческая миссия ООН должна быть вооружена и пребывать на всей оккупированной территории Донбасса

Глава МИД ФРГ выступает за возвращение представителей России в состав СЦКК

Глава МИД ФРГ заявил о необходимости продолжать выполнение минских договоренностей

Климкин: ситуация на Донбассе напряженная, реального прекращения огня нет, трое бойцов погибли

Габриэль летит в Киев и Мариуполь, чтобы продемонстрировать поддержку украинцев

Глава МИД ФРГ назвал "пересечением красной черты" турецкое сравнение действий Германии с нацистскими

Главы МИД Украины и Германии обсудили, как повысить эффективность СММ ОБСЕ и заставить РФ выполнить Минские соглашения

Глава МИД Германии посетит Украину 2-3 марта

ПОСЛЕДНЕЕ

Оружие США будет использоваться Украиной для реагирования на провокации, но не для повышения температуры конфликта

ОБСЕ не контролирует ситуацию в ОРДЛО

Украине нужен Антикоррупционный суд и реформирование НАПК – посол США

Трамп вновь поддержал участников акций протеста в Иране

Саакашвили считает ключевым для него сейчас суд с ГМС Украины

Саакашвили призвал оппозицию скоординировать будущие акции

Трамп пока не принял решения о выходе из соглашения по иранской ядерной программе

Китай ужесточил правила снятия наличных из банкоматов за рубежом

Гройсман продал недвижимость почти на 8,8 млн грн компании супруги

Япония упростила визовые требования для украинцев

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА