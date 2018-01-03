Политика

20:13 03.01.2018

Габриэль надеется на встречу глав МИД стран "нормандской четверки" на Мюнхенской конференции

Габриэль надеется на встречу глав МИД стран "нормандской четверки" на Мюнхенской конференции

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль надеется, что встреча глав внешнеполитических ведомств стран "нормандского формата" (Украина, Франция, Германия, РФ) может иметь место в ходе Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, запланированной на февраль текущего года.

"Было бы неплохо, если бы мы в начале этого года, как раз на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности встретились в нормандском формате на уровне министров", - сказал З.Габриэль на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в среду в Киеве.

По словам главы германского внешнеполитического ведомства, основной целью переговоров является обеспечение стабильного прекращения огня и отвода тяжелого вооружения.

Как сообщалось, 54-я Мюнхенская конференция по безопасности пройдет 16-18 февраля 2018 года.

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