Политика

19:59 03.01.2018

Миротворческая миссия ООН должна быть вооружена и пребывать на всей оккупированной территории Донбасса

Миротворческая миссия ООН должна быть вооружена и пребывать на всей оккупированной территории Донбасса

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль заявляет, что мандат миротворческой миссии ООН на Донбассе должен распространяться на всю неподконтрольную украинскому правительству территорию, а ее участники должны быть вооружены.

"Должна быть вооруженная и сильная миротворческая миссия ООН, которая должна пребывать на оккупированной территории, а не охранять только, в виде малочисленной группы, представителей ОБСЕ", - сказал З.Габриэль на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным в среду в Киеве.

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