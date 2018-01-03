Политика

19:56 03.01.2018

Глава МИД ФРГ выступает за возвращение представителей России в состав СЦКК

Глава МИД ФРГ выступает за возвращение представителей России в состав СЦКК

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль отмечает необходимость убедить Россию вернуть ее представителей в состав Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) на Донбассе.

"Очень важно убедить российское правительство, чтобы Россия вновь участвовала в совместной комиссии (СЦКК - ИФ). Важно, чтобы Украина имела также прямой контакт с Россией в этом плане. И мы хотим убедить и делать всё вместе с Украиной для того, чтобы отзыв этих офицеров был прекращен и они вернулись в состав этой миссии", - сказал он на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Павлом Климкиным в среду в Киеве.

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Интерфакс-Украина
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