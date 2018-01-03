Политика

19:35 03.01.2018

Климкин: ситуация на Донбассе напряженная, реального прекращения огня нет, трое бойцов погибли

Климкин: ситуация на Донбассе напряженная, реального прекращения огня нет, трое бойцов погибли

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин проинформировал главу МИД ФРГ Зигмара Габриэля о напряженной ситуации на Донбассе, обстрелах, несмотря на объявленное перемирие, в результате которых погибли три и получили ранение 15 украинских военнослужащих.

"Я очень детально рассказал Зигмару, какая у нас сейчас ситуация. Она очень напряженная. У нас нет реального прекращения огня. Только за последние дни у нас было более 60 обстрелов, более трети из них – из запрещенного оружия. Мы потеряли трех наших воинов, 15 ранены", - сказал П.Климкин на совместной пресс-конференции с главой МИД ФРГ Зигмаром Габриэлем в среду в Киеве.

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