Политика

16:08 03.01.2018

Трамп вновь поддержал участников акций протеста в Иране

Трамп вновь поддержал участников акций протеста в Иране

 Президент США Дональд Трамп в среду в очередной раз выразил поддержку демонстрантам, выступающим против иранского руководства и сложной экономической ситуации в стране.

"Я уважаю народ Ирана, пытающийся бороться с правительством, которое охватила коррупция. США окажет вам серьезную поддержку в необходимый момент", - написал Д.Трамп на своей страничке в "Твиттере".

Ранее в среду министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обрушился с критикой на Д.Трампа, а также на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху за их позицию относительно демонстраций в Иране. По словам М.Чавушоглу, другие страны не должны вмешиваться во внутренние дела Ирана.

Демонстрации в Иране начались на прошлой неделе и, по данным иранского телевидения, привели к гибели порядка 20 человек.

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