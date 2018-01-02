Главы МИД Украины и Германии проведут переговоры в Киеве и посетят Донбасс

На протяжении 3-4 января 2018 года федеральный министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль осуществит рабочий визит в Украину, где в Киеве проведет переговоры со своим украинским коллегой Павлом Климкиным, после чего оба министра посетят Донбасс.

"Ключевым вопросом переговоров станет роль ФРГ, вместе с Францией, в рамках Нормандского формата по противодействию российской агрессии. В этом плане министры обсудят дальнейшие совместные шаги, направленные на восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины, а также освобождение украинских политзаключенных, содержащихся в российских тюрьмах", - сообщает во вторник пресс-служба МИД Украины.

П.Климкин и З.Габриэль обсудят также вопросы "динамичного и плодотворного" двустороннего сотрудничества.

"В частности, успешно реализуется совместная инициатива министров иностранных дел Украины и ФРГ по Году языков. Наблюдается качественный рост показателей экономического и инвестиционного сотрудничества. Правительство ФРГ оказывает значительную практическую помощь в осуществлении системных реформ в Украине", - отметили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Во время переговоров глав МИД также планируется подписание двустороннего Соглашения о трудовой деятельности членов семей сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений.

"П.Климкин и З.Габриэль также осуществят совместную поездку на Донбасс вблизи линии соприкосновения", - добавили в МИД Украины.