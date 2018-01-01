Политика

16:46 01.01.2018

Порошенко поздравил Болгарию с началом председательствования в Совете ЕС

Порошенко поздравил Болгарию с началом председательствования в Совете ЕС

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Болгарию с началом первого в истории председательствования в Совете Европейского Союза.

"Приветствую нашего надежного партнера - Болгарию - с началом первого в истории этого государства председательства в Совете ЕС. Ожидаю прогресса в нашей амбициозной повестке дня: углублении политической ассоциации и экономической интеграции Украины с ЕС, а также укреплении поддержки ЕС в восстановлении территориальной целостности Украины", - написал П.Порошенко в своем микроблоге в соцсети Twitter в понедельник.

Как сообщалось, Болгария, чье председательство в Совете ЕС началось 1 января, объявила девизом и своей шестимесячной председательской программы национальный девиз "В единстве сила".

Болгарская программа объявляет четыре главных приоритета и указывает конкретные темы, по которым планирует работать во главе Совета ЕС в период своего первого в истории председательства с января по июнь 2018 года: будущее Европы и молодежь - экономический рост и социальная сплоченность, европейская перспектива и взаимосвязанность Западных Балкан, безопасность и стабильность в сильной и единой Европе, цифровая экономика и передовые навыки.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Председательство Эстонии в Совете ЕС прошло успешно - глава МИД

Порошенко намерен инициировать законодательные изменения, обеспечивающие непрерывность судебного разбирательства

Порошенко подписал указы о создании окружных судов в рамках второго этапа судебной реформы

Порошенко: Будем с тройной энергией работать над освобождением оставшихся в плену украинцев

Порошенко по телефону приветствовал первых освобожденных из плена украинцев

TI предлагает Порошенко доработать законопроект о Высшем антикоррупционном суде

Украинцы назвали Порошенко "политиком года", а введение безвизового режима с ЕС – событием года

Глава МИД Германии предложил ЕС альтернативную модель взаимоотношений с Киевом и Анкарой

Украина получит летальное оборонительное оружие из США

Меркель приветствует действия Порошенко по созданию в Украине Антикоррупционного суда

ПОСЛЕДНЕЕ

Гройсман: Дальнейшая децентрализация остается приоритетом для украинского правительства

Меркель пообещала объединить ЕС совместно с Макроном

Нардеп Розенблат заявил, что не собирался праздновать Новый год в Германии

Россия хочет, чтобы Украина была "частью большой российской орбиты" - Волкер

Реформа Госпогранслужбы Украины идет по двум векторам – по модели европейских коллег и с учетом гибридной войны, отмечает Цигикал

Цигикал надеется на создание отрядов "Дозор-М", задействованных на Азовском и Черном морях

"Минские санкции" США против РФ могли быть сняты в случае восстановления украинского суверенитета – Волкер

Чубаров сообщил об избиении в СИЗО Краснодарского края крымских политзаключенных

Волкер надеется достичь прогресса на январской встрече с Сурковым по Украине

РФ использует в своих интересах украинских национал-патриотов, а те чаще всего и не подозревают об этом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА