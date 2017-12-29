"Минские санкции" США против РФ могли быть сняты в случае восстановления украинского суверенитета – Волкер

Санкции США, примененные в отношении России в части несоблюдения Минских соглашений, были бы сняты, если бы украинский суверенитет был восстановлен, а Минские соглашения выполнены, сообщил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Самые суровые санкции были наложены на Россию за несоблюдение Минских соглашений, и если бы Россия вышла из Донбасса, положения Минских договоров были применены, и мы бы увидели восстановление суверенитета Украины, тогда эти санкции были бы сняты", - сказал он в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

По словам К.Волкера, в отношении России были применены разные группы санкций. "Есть санкции, наложенные за аннексию Крыма. Есть санкции, наложенные позже за вторжение на Донбасс. Есть санкции в рамках "закона Магнитского". Есть санкции за вмешательство России в американские выборы. И это все разные группы санкций", - разъяснил он.

К.Волкер уточнил, что военная операция на Донбассе стоит России санкций, репутации в мире, военных затрат, человеческих потерь.

"Нам очень хотелось, чтобы Россия поменяла оценку ситуации и приняла решение уйти с восточной Украины. И если она уйдет, то мы тогда сделаем так, чтобы этот уход был успешным для всех. Мы бы хотели увидеть мир, безопасность в регионе, чтобы люди начали жить нормальной жизнью, чтобы вынужденные переселенцы возвратились домой. Это было бы наилучшим исходом для всех", - добавил дипломат.