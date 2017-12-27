Эксперты назвали причины успешного принятия бюджета Киева

В бюджете Киева на 2018 год прописаны рекордные финансовые показатели, и именно потому за него отдали голоса представители и провластных, и оппозиционных фракций. Об этом в публикации в социальной сети Facebook заявил блогер, политический эксперт Владимир Макаровский.

«Традиционно бюджет страны принимается ночью «под елочку», когда народным депутатам уж очень хочется улететь в теплые края. Через несколько недель бюджет столицы выносится на рассмотрение Киевсовета. И после обсуждений с депутатами принимается. Обычно это происходит в лучшем случае в конце декабря, в худшем – в середине января», – отметил блогер.

Однако, по его словам, в этом году депутаты отказались от «традиции» затягивать процесс – бюджет страны приняли 7 декабря, а бюджет Киева – уже 21 декабря.

«Причем, Виталию Кличко удалось консолидировать зал Киевсовета, объединив депутатов – за бюджет отдали голоса как провластные фракции, так и оппозиционные. Впервые со времен независимости бюджет поддержали аж 95 депутатов. Для сравнения – год назад за бюджет-2017 отдали голоса только 73 избранника», – подчеркнул Макаровский.

Среди причин, по которым 95 из 120 депутатов Киевсовета поддержали бюджет, он назвал следующие. «Три года назад доходы бюджета города составляли 27 миллиардов гривен, в 2018 году они достигнут 49 миллиардов. Отметим, что последние пару лет показатели бюджета Киевом перевыполнялись, так что, скорее всего, реальные цифры по доходам будут еще выше», – написал блогер. Еще одной причиной он называет то, что «увеличивается финансирование практически по всем сферам, особенно по приоритетным – транспортной, медицинской, образованию». Например, расходы на здравоохранение в 2018 году составят 9,2 миллиарда гривен (в 2017 году – 5,6 млрд), а на образование – 13,6 миллиарда гривен (в 2017 году – 8,6 млрд). «Также огромная сумма заложена на капитальное строительство – 5 миллиардов гривен пойдет на строительство метро на Виноградарь, достройку Подольско-Воскресенского моста и начало работ по метро на Троещину. В общем, неудивительно, что поддержка бюджета в Киевсовете оказалась столь массовой. Было бы странно, если бы избранные киевлянами депутаты не проголосовали за развитие и процветание города, гарантированные финансовым документом», – резюмировал Владимир Макаровский.