Процесс обмена завершился, освобождены 74 украинца

В результате завершившегося в среду обмена удерживаемыми лицами на Донбассе были освобождены 74 заложника, удерживавшихся ранее на неподконтрольных правительству территориях Донбасса, сообщает представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

"Добрые новости, о которых уже можно говорить. Процесс обмена завершился. Украинская сторона получила 74 заложников, которые находились в плену на оккупированной части Донбасса. Они возвращаются домой!", - написала И.Луценко на своей странице в соцсети Facebook в среду.

В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко поблагодарил освобожденных в рамках обмена украинцев за проявленную ими выносливость.

"Только что поблагодарил наших ребят, которые возвращаются из плена. Среди них - киборг Александр Морозов и историк Игорь Козловский. Спасибо за выносливость, ребята!", - написал глава Украинского государства в своей странице в соцсети Фейсбук.

По данным первого вице-спикера Верховной Рады, представителя Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирины Геращенко, по состоянию на конец ноября боевики удерживали на оккупированных территориях 162 украинца. По ее данным, были достигнуты договоренности провести обмен 74 украинцев на 306 человек, задержанных украинской стороной.

Она отметила, что в числе 74 заложников - 10 женщин. Всего, по ее словам, украинской стороне удалось выяснить место пребывания 96 граждан Украины, которые находятся в заложниках на оккупированной территории.

Последний раз был односторонний обмен 29 декабря 2016 года - украинская сторона передала представителям отдельных районов Донецкой области 15 человек. Тогда официальный Киев пошел на такой жест доброй воли в надежде окончательно "разморозить" процесс обмена заложниками, заблокированный боевиками.

Передача проходила в нейтральной зоне между городами Горловка и Майорск.