Политика

16:36 27.12.2017

Процесс обмена завершился, освобождены 74 украинца

Процесс обмена завершился, освобождены 74 украинца

В результате завершившегося в среду обмена удерживаемыми лицами на Донбассе были освобождены 74 заложника, удерживавшихся ранее на неподконтрольных правительству территориях Донбасса, сообщает представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко.

"Добрые новости, о которых уже можно говорить. Процесс обмена завершился. Украинская сторона получила 74 заложников, которые находились в плену на оккупированной части Донбасса. Они возвращаются домой!", - написала И.Луценко на своей странице в соцсети Facebook в среду.

В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко поблагодарил освобожденных в рамках обмена украинцев за проявленную ими выносливость.

"Только что поблагодарил наших ребят, которые возвращаются из плена. Среди них - киборг Александр Морозов и историк Игорь Козловский. Спасибо за выносливость, ребята!", - написал глава Украинского государства в своей странице в соцсети Фейсбук.

По данным первого вице-спикера Верховной Рады, представителя Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирины Геращенко, по состоянию на конец ноября боевики удерживали на оккупированных территориях 162 украинца. По ее данным, были достигнуты договоренности провести обмен 74 украинцев на 306 человек, задержанных украинской стороной.

Она отметила, что в числе 74 заложников - 10 женщин. Всего, по ее словам, украинской стороне удалось выяснить место пребывания 96 граждан Украины, которые находятся в заложниках на оккупированной территории.

Последний раз был односторонний обмен 29 декабря 2016 года - украинская сторона передала представителям отдельных районов Донецкой области 15 человек. Тогда официальный Киев пошел на такой жест доброй воли в надежде окончательно "разморозить" процесс обмена заложниками, заблокированный боевиками.

Передача проходила в нейтральной зоне между городами Горловка и Майорск.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Порошенко по телефону приветствовал первых освобожденных из плена украинцев

Киев и "ДНР/ЛНР" в рамках второго этапа обмена могут передать друг другу более 100 человек – Медведчук

Луценко опровергает политическую подоплеку задержания Марченко

Порошенко может внести свой законопроект об антикоррупционном суде в 2018г

Выход РФ из СЦКК и обострение на фронте могут свидетельствовать о готовящемся срыве обмена заложниками

После внесения правок нардепами от изначального президентского законопроекта о восстановлении суверенитета на Донбассе осталось очень мало – И.Луценко

Порошенко намерен внести в Раду законопроект о военном суде - И.Луценко

Порошенко призывает Раду поторопиться с делегированием членов Конституционного суда

Луценко анонсирует внесение в Раду проекта изменений в законодательство, которые снимут проблему найма негласных штатных сотрудников НАБУ

Сыроид призвала Порошенко уволить Луценко с поста генпрокурора

ПОСЛЕДНЕЕ

Facebook объяснил блокировку аккаунтов Кадырова

Эксперты назвали причины успешного принятия бюджета Киева

События в Украине развиваются в неправильном направлении, убеждены 74% опрошенных украинцев – опрос

НАПК: Глава Ивано-Франковского облсовета подал недостоверные сведения в декларации-2015

TI предлагает Порошенко доработать законопроект о Высшем антикоррупционном суде

Украинцы назвали Порошенко "политиком года", а введение безвизового режима с ЕС – событием года

Чийгоз и Умеров подали иски к администрации Путина

Решение арбитража по делу Ощадбанка против России за утраченные активы в Крыму ожидается в 2018 г.

Обнародован текст президентского законопроекта о Высшем антикоррупционном суде

Глава МИД Германии предложил ЕС альтернативную модель взаимоотношений с Киевом и Анкарой

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА