Политика

14:35 25.12.2017

"Наш край" победил в Арбузинской объединенной громаде в Николаевской области

"Наш край" победил в Арбузинской объединенной громаде в Николаевской области

"Наш край" победил среди партий в Арбузинской поселковой громаде Николаевской области на первых выборах в объединенных территориальных громадах 24 декабря.

Как сообщает пресс-служба партии, согласно параллельному подсчету голосов, 8 представителей партии "Наш край" избраны депутатами.

Также избраны 4 депутата от Аграрной партии, по 3 – от БПП "Солидарность" и "Батькивщины", 1 – от Оппозиционного блока. Всего в Арбузинской ОТГ избиралось 26 депутатов.

В целом, по итогам выборов 24 декабря "Наш край" будуть представлять 24 депутата во всех новосозданных громадах Николаевской области, а именно – Арбузинской, Березанской и Казанковской поселковых, Прибужской, Владимировской, Радсадовской и Широковской сельских громадах.

Как сообщалось, 24 декабря в 51 объединенной территориальной громаде в 17 областях Украины состоялись первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов и соответствующих сельских, поселковых, городских голов. В состав 51 ОТГ вошли 256 местных советов (городских – 7, поселковых – 19, сельских – 230).

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