В Украине проходят выборы в 51 объединенной теробщине

В Украине сегодня пройдут выборы в 51 объединенной теробщине – Зубко

Киев. 24 декабря. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – В воскресенье в Украине пройдут выборы в 51 объединенную территориальную общину (ОТО), сообщил вице-премьер-министр Украины, министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко.

"Сегодня - день рождения 51 объединенной территориальной общины! Украинцы выбирают свое будущее и новых лидеров в 17 областях Украины. Ответственных, профессиональных и драйвовых! Которые готовы собственноручно творить на своих территориях "Символы Змин" - современные новые школы, детсады, дома культуры, дороги, создавать новое качество жизни. Верю, что люди выберут настоящих "Лидеров Змин". Настоящих хозяйственников и менеджеров с искренним желанием достичь успеха", – написал он на своей странице в "Фейсбук" в воскресенье утром.

В состав 51 ОТО вошли 256 местных советов (7 городских, 19 поселковых и 230 сельских). По предварительным подсчетам, участие ввыборах смогут принять более 356 тыс. человек.

Г.Зубко уточнил, что выборы пройдут по одной ОТО в Винницкой, Волынской, Ровенской и Сумской областях; по двум ОТО - вЗапорожской, Львовской, Одесской, Херсонской и Черкасской областях; по трем ОТО - в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Киевской областях; по четырем ОТО - в Черновицкой и Черниговской областях; по шести ОТО - в Хмельницкой области; по семи ОТО - вНиколаевской и Полтавской областях.

На сегодня в Украине сформированы 692 объединенные территориальные общины.