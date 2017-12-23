Меркель приветствует действия Порошенко по созданию в Украине Антикоррупционного суда

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель положительно оценила шаги президента Украины Петра Порошенко по созданию в стране независимого Антикоррупционного суда.

"Канцлер приветствовала своевременные законодательные шаги, объявленные президентом Порошенко для создания независимого Антикоррупционного суда в Украине", - говорится в сообщении на сайте правительства ФРГ, обнародованном по итогам телефонного разговора А.Меркель и П.Порошенко 22 декабря.

Накануне пресс-служба президента сообщила, что ряд экспертов презентовали П.Порошенко законопроект об Антикоррупционном суде, который учитывает рекомендации специалистов ОБСЕ и выводы Венецианской комиссии.

Данный законопроект "О Высшем антикоррупционном суде" зарегистрирован в Верховной Раде 22 декабря и определен президентом как неотложный. Текст документа на сайте Верховной Рады пока отсутствует.