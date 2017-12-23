Политика

16:38 23.12.2017

Меркель приветствует действия Порошенко по созданию в Украине Антикоррупционного суда

Меркель приветствует действия Порошенко по созданию в Украине Антикоррупционного суда

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель положительно оценила шаги президента Украины Петра Порошенко по созданию в стране независимого Антикоррупционного суда.

"Канцлер приветствовала своевременные законодательные шаги, объявленные президентом Порошенко для создания независимого Антикоррупционного суда в Украине", - говорится в сообщении на сайте правительства ФРГ, обнародованном по итогам телефонного разговора А.Меркель и П.Порошенко 22 декабря.

Накануне пресс-служба президента сообщила, что ряд экспертов презентовали П.Порошенко законопроект об Антикоррупционном суде, который учитывает рекомендации специалистов ОБСЕ и выводы Венецианской комиссии.

Данный законопроект "О Высшем антикоррупционном суде" зарегистрирован в Верховной Раде 22 декабря и определен президентом как неотложный. Текст документа на сайте Верховной Рады пока отсутствует.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Украина получит летальное оборонительное оружие из США

Меркель и Макрон призвали Россию вернуть своих военных в СЦКК на Донбассе

Порошенко внес в Раду законопроект о Высшем антикоррупционном суде

Порошенко и Меркель считают, что украинских заложников должны освободить к концу года

Порошенко и Тиллерсон скоординировали позиции по миротворческой миссии ООН на Донбассе

Порошенко: Украинские дипломаты должны продолжить работу по расширению международной коалиции в поддержку Украины и усилению санкций против РФ

Порошенко назвал продление Советом ЕС санкций против РФ адекватным ответом на эскалацию конфликта на Донбассе

Порошенко и Фриланд скоординировали шаги по продвижению инициативы о размещении миротворцев ООН на Донбассе

Порошенко внес в парламент законопроект о допуске подразделений армий других стран в Украину для учений в 2018 году

Порошенко может внести свой законопроект об антикоррупционном суде в 2018г

ПОСЛЕДНЕЕ

Климкин обсудил с Джонсоном его поездку в Москву

Если единственным вариантом ввода миротворцев на Донбасс будет участие РФ, то лучше такие миротворцы, чем никаких - Тарута

Площадку переговоров по Донбассу необходимо перенести из Минска в Вену, - Тарута

Трамп намерен одобрить поставку в Украину противотанковых ракет

Чалый назвал справедливым и правильным решение Вашингтона по оборонительному вооружению для Украины

Апакан приветствует договоренности о прекращении огня на Донбассе и призывает стороны соблюдать их

В "Народном фронте" считают главным достижением Рады в 2017 году утверждение трех реформ, недоработкой - непринятие законопроекта по Донбассу

Эксперты презентовали Порошенко законопроект об Антикоррупционном суде с учетом рекомендаций специалистов ОБСЕ и выводов Венецианской комиссии

Кличко опубликовал видео, как изменился Киев в течение 2017 года

Гройсман не видит необходимости в создании правительства АР Крым на материковой части Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА