Политика

14:50 23.12.2017

Меркель и Макрон призвали Россию вернуть своих военных в СЦКК на Донбассе

Меркель и Макрон призвали Россию вернуть своих военных в СЦКК на Донбассе

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон призвали российских военных вернуться в состав Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) на Донбассе, заявили об отсутствии альтернативы мирному решению конфликта на востоке Украины и необходимости срочного обмена пленными.

"Меркель и Макрон в своем совместном заявлении также призвали российских офицеров вернуться в Совместный центр по контролю и координации (СЦКК), который играет очень важную роль в поддержке наблюдателей ОБСЕ и соглашений о прекращении огня", - говорится в совместном заявлении европейских лидеров, опубликованном на сайте правительства ФРГ в субботу.

Стороны также отметили, что "нет альтернативы исключительно мирному урегулированию конфликта". При этом они подтвердили необходимость полного осуществления Минских соглашений.

Кроме того, лидеры ФРГ и Франции приветствуют договоренность Трехсторонней контактной группы об обмене пленными.

"Канцлер Германии и президент Франции приветствовали договоренность Трехсторонней контактной группы об обмене до 380 пленных с обеих сторон линии соприкосновения. Эта договоренность должна быть срочно реализована, она станет важной вехой в реализации Минских соглашений", - говорится в заявлении.

А.Меркель и Э.Макрон также подчеркнули необходимость ускорить реализацию политических мер соглашений, включая амнистию, особый статус, местные выборы и внесение изменений в Конституцию.

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